В Челябинской области создадут фонд развития предпринимательства

На Южном Урале объединят все институты по поддержке бизнеса в одну структуру – "Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса". Соответствующую идею поддержал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В эту структуру войдут Агентство инвестиционного развития и Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области, которые сегодня работают как самостоятельные организации.

Также Дубровский поручил провести рейтинговую оценку по итогам деятельности Фонда. оценивать эффективность работу будут предприниматели. Губернатор подчеркнул, что очень важно получить обратную связь от бизнесменов, особенно от тех, у которых не получилось реализовать задуманное.

"Поэтому считаю обязательным внедрить рейтинговую оценку работы структуры, а также поддерживаю идею создания экспертных советов, в которые войдут предприниматели", - добавил он.

Предпосылками для объединения структур стали рекомендации Минэкономразвития России в части создания единого органа управления всеми институтами поддержки региона, а также нацпроекты, которые должны быть реализованы до 2024 года.