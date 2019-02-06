06 Февраля 2019
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На YouTube-канале Децла вышел новый клип

На YouTube-канале рэпера Децла после его смерти вышел новый клип.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — "переселение душ")), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", - говорится в описании видео.

Как ранее сообщало Накануне.RU, церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят артиста, вероятнее всего, на Пятницком кладбище в столице.

Напомним, Децл умер в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков. Родственники рэпера стараются пресечь распространение различных слухов и просят не верить таблоидам, сообщающим о "результатах экспертиз" – никаких выводов эксперты еще не сделали. По предварительным данным, у Толмацкого по невыясненным причинам остановилось сердце.

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На YouTube-канале Децла вышел новый клип

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Теги: youtube, клип, децл, композитор, причины смерти



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