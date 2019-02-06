Во всех школах и детсадах Кургана появились видеокамеры

Абсолютно во всех детских садах и школах Кургана появились камеры видеонаблюдения.

Установка проведена в рамках проекта "Безопасный детский сад. Безопасная школа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Всего установили более 600 камер наблюдения. Где-то камеры поставили не только снаружи, но и внутри зданий. Также в некоторых учреждениях поставили специальные системы контроля доступа, то есть попасть в такие школы и детсады посторонний не сможет - нужен будет индивидуальный ключ-карта, который есть лишь у сотрудников и родителей.

Сделано это в целях контроля за территорией детского сада или школы во время проведения массовых мероприятий. Камеры позволят следить за порядком, зафиксирует все попытки проникновения на территорию посторонних лиц.