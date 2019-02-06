Власти регионов вводят уголовное наказание за сбор валежника

Власти отдельных российских регионов создают дополнительные сложности для сбора валежника жителями. Поправки в Лесной кодекс, разрешающие сбор для собственных нужд, Госдума приняла в 2018 г., но регионы создают препятствия для исполнения закона: вводят ограничения по длине валежника, требуют отчета о собранных объемах и грозят уголовным наказанием за сбор поваленного леса в неположенных местах, передает корреспондент Накануне.RU.

О проблемах рассказала депутат Госдумы Николай Николаев. Собирать валежник - упавшие стволы деревьев, согласно поправкам, жители могут беспрепятственно, бесплатно и без специальных разрешений. Люди экономят от 15 до 30 тыс. руб. за сезон на покупку дров, рассказал Николаев. Некоторые субъекты используют закон, чтобы подготовить леса к пожароопасному сезону, например, в Югре публикуются списки участков, где больше всего поваленных деревьев, чтобы жители могли заготовить дрова. Однако мониторинг показал, что в ряде субъектов ввели дополнительные требования.

В Бурятии список лесов, где можно заготавливать валежник, публикуется на официальном сайте органов госвласти. Если жители захотят собирать поваленные деревья в других местах, их ждет наказание по ст. КоАП "мелкое хищение" и УК РФ "кража". "Это реальный срок от 2 до 5 лет", - рассказал Николаев.

В Краснодарском крае установлен порядок подачи уведомлений гражданами, имеющими намерение собрать валежник, в регионе ведется учет объемов валежника до вывоза из леса. Аналогичный проект был внесен в Иркутской области, но заксобрание региона отменило поправки после вмешательства федеральных законодателей.

В Пензенской и Тульской области собирать валежник можно, но без использования "рубящего инструмента, пил и сучкорезов". "В Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палки валежника не должна превышать 1 метра. Я сколько ни думал, так я и не нашел объяснение тому, почему именно не более одного метра, почему, например, не 1,2 м или не 95 см. Это кто-то придумал и кто-то разрабатывал", - заявил Николаев.

По его словам, регионы дискредитируют федеральное законодательство. Парламентарий обратился к регионам с просьбой исправить ситуацию.