СКР объявил в федеральный розыск двух топ-менеджеров структур "Газпрома" по "делу Арашукова"

Следственный комитет России объявил в розыск двоих подозреваемых по громкому уголовному делу о хищении газа у "Газпрома".

Напомним, ранее по этому делу были арестованы член Совета Федерации Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, а также Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в федеральный розыск объявлены и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков. Сейчас устанавливаются другие преступные эпизоды и возможные соучастники.

Напомним, советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд руб. В суде Арашуков-старший не признал вину, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Позже в СКР заявили, что глава ведомства Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с арестованным сенатором Арашуковым.