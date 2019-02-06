Пермский краевой суд может изменить приговор за нападение на школу №127

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

Пермский краевой суд может изменить приговор за нападение на школу №127

Пермский краевой суд рассматривает апелляцию на приговор одному из напавших на школу №127, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инцидент произошёл 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Экспертиза признала одного из нападавших невменяемым. Расследование по нему еще идет.

Действия второго, вменяемого, были квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". По версии следствия, нападение было совершено с целью заранее спланированного убийства, однако такой умысел не был доведён до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса. Мотовилихинский райсуд Перми отправил виновника резни на девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Удовлетворены около 30 исков пострадавших, их сумма – от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Изучение материалов в краевой инстанции уже началось, оглашение вердикта начнётся в 14.30.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский краевой суд может изменить приговор за нападение на школу №127

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нападение на детей, школа 127, Пермь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.12.2018 13:46 Мск Виновник резни в пермской школе №127 получил 9 лет 8 месяцев колонии
Ранее 13.12.2018 15:25 Мск СМИ: Гособвинение запросило 10 лет колонии для напавшего на пермскую школу подростка
Ранее 26.10.2018 11:47 Мск Суд над напавшим на пермскую школу №127 подростком сделали закрытым
Ранее 12.10.2018 14:20 Мск Рассмотрение дела о нападении на пермскую школу 127 начнется 26 октября
Ранее 04.10.2018 12:13 Мск Дело одного из напавших на пермскую школу подростков поступило в Мотовилихинский райсуд
Ранее 01.10.2018 20:18 Мск Завершено расследование в отношении напавшего на пермскую школу подростка
Ранее 11.09.2018 15:53 Мск Один из напавших на пермскую школу подростков признан невменяемым
Ранее 10.08.2018 09:56 Мск Представители обвиняемых в нападении на пермскую школу учеников начали знакомиться с материалами дела
Ранее 03.08.2018 08:40 Мск В пермских школах внедряют новую систему безопасности
Ранее 13.07.2018 09:45 Мск Суд продлил арест второму подростку, напавшему на пермскую школу
Ранее 12.07.2018 14:04 Мск Одного из напавших на пермскую школу №127 подростков отправили в психбольницу
Ранее 06.07.2018 15:57 Мск Напавших на пермскую школу №127 подростков перевели в Бутырку
Ранее 30.05.2018 11:40 Мск Губернатор Пермского края внедряет новую модель психологической помощи подросткам
Ранее 29.05.2018 09:09 Мск Реабилитация самого "тяжелого" из пострадавших в нападении на пермскую школу займет не один год
Ранее 24.05.2018 08:57 Мск Решетников вручил медаль "За отвагу" учительнице пермской школы №127
Ранее 10.04.2018 07:35 Мск Путин наградил учителя, пострадавшую в нападении на пермскую школу
Ранее 02.04.2018 13:50 Мск Пострадавшая в пермской школе №127 учительница вышла на работу после долгого больничного
Ранее 23.03.2018 08:19 Мск После нападения на пермскую школу подростков научат самообороне
Ранее 13.03.2018 09:46 Мск Продлен арест подростку, напавшему на пермскую школу №127
Ранее 12.03.2018 14:10 Мск Пермская школа №127, на которую напали ее ученик и выпускник, установит тотальную слежку за всем, что происходит в здании и возле него
Ранее 22.02.2018 11:09 Мск Пострадавшие при ЧП в школе №127 отправятся на реабилитацию в Усть-Качку
Ранее 19.02.2018 11:00 Мск Родителей трудных подростков будут штрафовать за отказ от психологического обследования детей
Ранее 16.02.2018 12:27 Мск Родители и врачи подростка, напавшего на школу в Перми, знали о его проблемах с психикой и наркотиками
Ранее 15.02.2018 10:56 Мск Росгвардия: технически охрана пермских школ возможна
Ранее 14.02.2018 13:30 Мск Пострадавших во время нападения пермских школьников всем классом отправят в санаторий Усть-Качка
Ранее 12.02.2018 09:43 Мск Выписана пострадавшая в нападении на пермскую школу учитель
Ранее 07.02.2018 11:42 Мск Мальчик, пострадавший во время ЧП в пермской школе, выписан из московского НИИ
Ранее 30.01.2018 11:24 Мск Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов
Ранее 30.01.2018 08:27 Мск Инициативы Прикамья по вопросам безопасности детей в школах рассматриваются на федеральном уровне
Ранее 26.01.2018 14:59 Мск Учитель, защищавшая детей в пермской школе, хочет "оставить ситуацию в прошлом"
Ранее 26.01.2018 09:30 Мск Из больницы выписаны все дети, пострадавшие в пермской школе №127
Ранее 25.01.2018 14:55 Мск Тревожными кнопками оснащены 77,5% детских садов и школ Прикамья
Ранее 25.01.2018 13:43 Мск Правительство Прикамья предложило расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних
Ранее 24.01.2018 13:40 Мск Один из обвиняемых в налете на пермскую школу не смог обжаловать арест
Ранее 24.01.2018 13:07 Мск Мизулина предложила привлечь Росгвардию к охране школ, а руководство соцсетей наказывать. "Вплоть до приостановления деятельности"
Ранее 24.01.2018 11:40 Мск Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО
Ранее 23.01.2018 12:07 Мск Депутат Госдумы из-за налета на пермскую школу предложил ужесточить нормы "психиатрического" законодательства
Ранее 23.01.2018 11:31 Мск Из больницы – в СИЗО: в Перми выписывают одного из напавших на школу подростков
Ранее 23.01.2018 09:20 Мск Депутаты пермской городской думы не стали рассматривать на заседании вопрос о безопасности в школах
Ранее 23.01.2018 09:02 Мск Решетников предложил Путину наградить учителя, защитившего подопечных от нападения, медалью "За отвагу"
Ранее 22.01.2018 11:59 Мск Двоих детей, пострадавших во время трагедии в пермской школе, выписывают из больницы
Ранее 22.01.2018 11:44 Мск Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram
Ранее 21.01.2018 21:30 Мск Кузнецова предложила наградить пермскую учительницу, защитившую детей от нападения
Ранее 20.01.2018 13:21 Мск Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Ранее 19.01.2018 16:16 Мск Пострадавшую в нападении на пермскую школу учителя перевели в обычную палату
Ранее 19.01.2018 13:12 Мск Сапко: Необходимо разработать единые стандарты безопасности для школ в РФ
Ранее 19.01.2018 13:00 Мск Автор скандальной петиции о новогоднем шоу предложил наградить учительницу пермской школы "Золотой звездой"
Ранее 19.01.2018 09:30 Мск Раненую в Перми учительницу переводят из реанимации в обычную палату
Ранее 18.01.2018 16:23 Мск Обвиняемым в драке в пермской школе грозит до 7,5 лет
Ранее 18.01.2018 13:25 Мск Детей, пострадавших в пермской школе, отправят отдыхать в Крым
Ранее 18.01.2018 11:41 Мск Пермские депутаты отказались от рассмотрения вопроса по пермской школе №127 на ближайшем заседании
Ранее 18.01.2018 10:40 Мск Городские власти рекомендовали пермской школе сменить охранное предприятие
Ранее 18.01.2018 08:35 Мск Пострадавшие в пермской школе дети идут на поправку. Один уже покинул больницу
Ранее 18.01.2018 07:57 Мск Пермская школа №127 возобновила работу после трагедии
Ранее 17.01.2018 15:20 Мск Напавшие на школу пермяки пройдут психиатрическую экспертизу
Ранее 17.01.2018 12:51 Мск "Нереализованность и жажды славы": Жириновский объяснил мотивы нападения на школу в Перми
Ранее 17.01.2018 12:30 Мск "Покушение на убийство": напавшим на пермскую школу подросткам предъявлено обвинение
Ранее 17.01.2018 10:25 Мск Арестован второй подозреваемый по делу о происшествии в пермской школе
Ранее 17.01.2018 10:16 Мск Арестован организатор нападения на школу в Перми
Ранее 17.01.2018 09:59 Мск Учитель начальных классов пермской школы, защищая учеников, получила 17 ножевых ранений
Ранее 17.01.2018 07:59 Мск Министр образования РФ назвала достаточными меры безопасности в пермских школах
Ранее 16.01.2018 20:34 Мск "Выводы делать рано". Глава Прикамья считает, что после ЧП в пермской школе нужно менять федеральное законодательство
Ранее 16.01.2018 16:14 Мск Ольга Васильева о ЧП в Перми: "Мы должны сделать системный вывод"
Ранее 16.01.2018 15:59 Мск Охранник пермской школы №127 действовал в соответствии с должностными инструкциями
Ранее 16.01.2018 14:59 Мск Лечением одного из пострадавших в пермской школе детей займутся московские врачи
Ранее 16.01.2018 13:30 Мск Депутаты городской думы на заседании рассмотрят вопрос безопасности детей после трагедии в пермской школе
Ранее 16.01.2018 12:47 Мск Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали
Ранее 16.01.2018 11:26 Мск Пострадавшая в пермской школе учитель пришла в себя, но остается на искусственной вентиляции легких
Ранее 16.01.2018 11:17 Мск После ЧП в школах Перми начались масштабные межведомственные проверки
Ранее 16.01.2018 09:19 Мск Прикамские политики призвали разобраться в глубинных причинах ЧП в пермской школе
Ранее 16.01.2018 08:47 Мск Учительница и ребенок, пострадавшие в пермской школе, находятся в реанимации
Ранее 16.01.2018 08:29 Мск После бойни в пермской школе Рогвардия проверит все ЧОПы, которые охраняют учеников
Ранее 16.01.2018 08:20 Мск Министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь после резни в школе
Ранее 16.01.2018 07:56 Мск Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы, где произошла трагедия
Ранее 16.01.2018 02:01 Мск Зачинщик пермской школьной трагедии состоял на учете, "по нему было много вопросов". Новые подробности
Ранее 15.01.2018 18:48 Мск Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"
Ранее 15.01.2018 18:45 Мск Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить
Ранее 15.01.2018 16:00 Мск Пермская школа №127 завтра будет закрыта
Ранее 15.01.2018 15:52 Мск Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде
Ранее 15.01.2018 14:32 Мск Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ
Ранее 15.01.2018 14:22 Мск "Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми
Ранее 15.01.2018 14:07 Мск Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми
Ранее 15.01.2018 14:07 Мск "Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения
Ранее 15.01.2018 13:53 Мск Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии
Ранее 15.01.2018 13:30 Мск В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе
Ранее 15.01.2018 12:52 Мск Во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки
Ранее 15.01.2018 12:20 Мск Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"
Ранее 15.01.2018 12:08 Мск Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь
Ранее 15.01.2018 11:42 Мск Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"
Ранее 15.01.2018 11:04 Мск Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров
Ранее 15.01.2018 10:48 Мск Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек
Ранее 15.01.2018 10:17 Мск Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии
Ранее 15.01.2018 09:59 Мск По факту ЧП в пермской школе возбуждено уголовное дело
Ранее 15.01.2018 09:48 Мск Устроившие резню в пермской школе задержаны
Ранее 15.01.2018 09:43 Мск Учитель и ученики, пострадавшие в результате трагедии в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии
Ранее 15.01.2018 09:35 Мск Максим Решетников лично возглавил оперативный штаб после ЧП в пермской школе
Ранее 15.01.2018 09:21 Мск В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель
Ранее 15.01.2018 09:10 Мск В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 843

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети