Пермский краевой суд может изменить приговор за нападение на школу №127

Пермский краевой суд рассматривает апелляцию на приговор одному из напавших на школу №127, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инцидент произошёл 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Экспертиза признала одного из нападавших невменяемым. Расследование по нему еще идет.

Действия второго, вменяемого, были квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". По версии следствия, нападение было совершено с целью заранее спланированного убийства, однако такой умысел не был доведён до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса. Мотовилихинский райсуд Перми отправил виновника резни на девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Удовлетворены около 30 исков пострадавших, их сумма – от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Изучение материалов в краевой инстанции уже началось, оглашение вердикта начнётся в 14.30.