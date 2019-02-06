"В 10 раз меньше". Телеведущий Дмитрий Киселев раскрыл стоимость своей виллы в Крыму

Телеведущий канала "Россия1" Дмитрий Киселев в интервью Юрию Дудю прокомментировал скандал вокруг своей виллы в Крыму. Видеозапись беседы опубликована в Youtube на официальном канале Дудя.

Киселев, отвечая на вопросы, раскрыл примерную стоимость жилья, которое находится на побережье Коктебеля.

Как отметил телеведущий, вилла стоит примерно в 10 раз меньше, чем ее названная ранее стоимость в 200 млн рублей. Киселев добавил, что две сотни миллионов - это ложь. Таким образом, можно сделать вывод, что она стоит около 20 млн рублей.

"Это все просто ложь. Скандинавский стиль - это минимализм, и дом у меня не огромный. Первоначально он был 120 квадратных местров, мы пристроили еще 90, в итоге получилось 210", - пояснил Киселев.

Напомним, информация о стоимости виллы Киселева в 200 млн рублей появилась в издании "Город24".