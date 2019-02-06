06 Февраля 2019
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Политика В России

Медведев освободил от должности главу "Автодора"

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергея Кельбаха.

Как говорится в распоряжении на сайте кабмина, Кельбах ушел в отставку по собственному желанию.

Другим указом Медведев назначил новым главой "Автодора" Вячеслава Петушенко.

Кельбах был назначен на должность председателя правления "Автодора" в декабре 2011 года. В 2008-2009 годах он занимал должность генерального директора федерального государственного учреждения "Дороги России". С 2009 года занимал пост первого зампредседателя правления "Автодора".

По словам источника "Интерфакса", причинами увольнения стали срыв сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), а также "достижение предельного возраста".

В октябре президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ, СКР и Счетной палате проверить обоснованность увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД в Подмосковье.

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Медведев освободил от должности главу "Автодора"

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Теги: автодор, сергей кельбах, дмитрий медведев



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