Адвокат зачинщика бойни на Депутатской в Екатеринбурге обжаловал приговор

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от адвоката зачинщика "бойни на Депутатской" Дмитрия Пестрикова (цыгана Димы). Ранее Пестриков получил 8,5 лет колонии строгого режима, остальные участники - лишение свободы условно с испытательным сроком или общий режим, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что свой приговор также готовы обжаловать ещё четыре человека.

Напомним, что речь идёт об инциденте, который произошёл возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Ранее произошла ссора между Пестриковым и Дутовым, которая случилась на дне рождения Александра Дутова - отчима Алисы Дутовой (гражданская жена "цыгана Димы").

Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем – якобы цыгане, личность которого не установлена.

Добавим, что дело в отношении казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений. Суд признал их действия самообороной. Только Олег Шишов получил один год "условки" за незаконное хранение оружия и боеприпасов.