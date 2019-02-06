Джим Керри сыграет Воланда в питерском мюзикле по "Мастеру и Маргарите"

06 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Джим Керри сыграет Воланда в питерском мюзикле по "Мастеру и Маргарите"

В сети появилась информация о том, что голливудский актер Джим Керри (57) сыграет Воланда в мюзикле "Мастер и Маргарита" на питерской сцене.

"Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актёр был приглашён не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена", - цитирует РИА Новости анонс от организатора постановки.

Добавляется, что постановщик планирует показать публике "необычного" Воланда. "В новой интерпретации на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец", - поясняется в сообщении.

Пока, правда, Керри Россию поминает только в негативном контексте. Так, накануне он сравнил сенатора-республиканца Линдси Грэма с "российским бюрократом".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Джим Керри сыграет Воланда в питерском мюзикле по "Мастеру и Маргарите"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: джим керри, мюзикл, мастер и маргарита



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 843

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети