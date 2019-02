Джим Керри сыграет Воланда в питерском мюзикле по "Мастеру и Маргарите"

"Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актёр был приглашён не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена", - цитирует РИА Новости анонс от организатора постановки.

Добавляется, что постановщик планирует показать публике "необычного" Воланда. "В новой интерпретации на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец", - поясняется в сообщении.

Пока, правда, Керри Россию поминает только в негативном контексте. Так, накануне он сравнил сенатора-республиканца Линдси Грэма с "российским бюрократом".

Lindsey Graham is turning into a Russian bureaucrat. Stooping to protect a man who puts the ASS in foreign asset. What do they have on you Lindsey? Can’t wait to find out. pic.twitter.com/fD9f2cte5T