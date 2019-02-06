Джим Керри сыграет Воланда в питерском мюзикле по "Мастеру и Маргарите"

В сети появилась информация о том, что голливудский актер Джим Керри (57) сыграет Воланда в мюзикле "Мастер и Маргарита" на питерской сцене.

"Продюсерская компания Makers Lab готовит настоящую сенсацию. В скором времени зрители увидят Джима Керри в роли мессира. Актёр был приглашён не только в качестве гостя. Он готовится к постановочному периоду в театре "ЛДМ. Новая сцена", - цитирует РИА Новости анонс от организатора постановки.

Добавляется, что постановщик планирует показать публике "необычного" Воланда. "В новой интерпретации на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец", - поясняется в сообщении.

Пока, правда, Керри Россию поминает только в негативном контексте. Так, накануне он сравнил сенатора-республиканца Линдси Грэма с "российским бюрократом".