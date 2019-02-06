Зауральские судебные приставы приедут домой к должникам за коммунальные услуги

Судебные приставы Курганской области приедут домой к должникам за услуги ЖКХ: воду, свет и газ.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проблема взыскания долгов именно этой категории будет на первом месте в деятельности УФССП Зауралья в этом году.

Приставы привели статистику. Оказывается, только в одном Кетовском районе на исполнении у приставов находится более 1 тыс. производств на общую сумму более 20 млн рублей.

Должники - в основном физические лица, то есть обычные граждане, которые по тем или иным причинам копят долги и вовремя не рассчитываются за "коммуналку". В управлении ФССП региона отметили, что у 468 должников района взыскания ведутся из зарплаты и иных доходов, а 106 кетовчан не могут из-за долгов выехать зарубеж.