06 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

У побережья США столкнулись два военных корабля

Два корабля ВМС США столкнулись в ходе операции по пополнению запасов воды у восточного побережья страны.

Пресс-служба американских военно-морских сил уточнила, что речь идет о незначительном инциденте. Ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Perry столкнулись кормовыми частями.

После инцидента они смогли продолжить самостоятельное плавание. Пострадавших нет, сообщает Regnum.

Суда входят в авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

В октябре на американском авианосце "Рональд Рейган", находящемся в Филиппинском море, произошла внештатная ситуация. Вертолет МН-60 "Си Хок" практически сразу после взлета упал на палубу корабля.

О повреждениях корабля не сообщалось, отмечалось лишь, что срочный ремонт ему не требуется. Количество пострадавших не называлось.

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У побережья США столкнулись два военных корабля

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Теги: сша, корабли, сухогруз, крейсер



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