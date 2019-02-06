У побережья США столкнулись два военных корабля

Два корабля ВМС США столкнулись в ходе операции по пополнению запасов воды у восточного побережья страны.

Пресс-служба американских военно-морских сил уточнила, что речь идет о незначительном инциденте. Ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Perry столкнулись кормовыми частями.

После инцидента они смогли продолжить самостоятельное плавание. Пострадавших нет, сообщает Regnum.

Суда входят в авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

В октябре на американском авианосце "Рональд Рейган", находящемся в Филиппинском море, произошла внештатная ситуация. Вертолет МН-60 "Си Хок" практически сразу после взлета упал на палубу корабля.

О повреждениях корабля не сообщалось, отмечалось лишь, что срочный ремонт ему не требуется. Количество пострадавших не называлось.