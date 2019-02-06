В Лабытнанги на одном из домов "выросла" сосулька из фекалий

В Лабытнанги в доме №1 Ленинского переулка "выросла" большая сосулька из фекалий, передает корреспондент Накануне.RU.

Жильцы одной из квартир дома утверждают, что нечистотами их регулярно заливают соседи. Заявление было подано в управляющую компанию "Чистый дом" 31 января, однако, меры по сей день коммунальщиками приняты не были.

На ситуацию уже отреагировали в администрации города. В мэрии сообщили, что сегодня по адресу выедут специалисты управления ЖКХ вместе с управляющей компанией.

Представитель УК "Чистый дом" сообщил, что по указанному адресу проводились работы по отогреву трубопровода канализации для обеспечения слива. Устранение сталактита и необходимые ремонтные работы будут проведены в ближайшее время.