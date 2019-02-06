06 Февраля 2019
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В аэропорту Екатеринбурга задержан китаец-контрабандист с партией янтаря

В Екатеринбурге пресекли вывоз необработанного янтаря, который из России пытался увезти гражданин Китая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, кольцовские таможенники при контроле рейса "Екатеринбург - Харбин" через интроскоп обнаружили в багаже одного из пассажиров подозрительные предметы. При досмотре выяснилось, что с собой мужчина вез 60 граммов, по предварительной версии, необработанного янтаря.

контрабанда янтаря(2019)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сам китаец рассказал таможенникам, что 11 камней он приобрел в России якобы в подарок для своей жены. Сейчас товар направлен на экспертизу, которая определит подлинность камней и их стоимость. В зависимости от заключения будет принято решение о привлечении пассажира к ответственности.

контрабанда янтаря(2019)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

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В аэропорту Екатеринбурга задержан китаец-контрабандист с партией янтаря

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Теги: янтарь, контрабанда, Екатеринбург



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