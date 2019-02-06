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Общество Челябинская область

Администрация Челябинска не утвердила в состав рабочей группы по вопросам экологии лидера "Стоп-ГОК" из-за уголовного дела

Рабочую группу по экологическим проблемам Челябинска создадут в ближайшее время. Однако городская мэрия не утвердила в ее состав кандидатуру лидера "Стоп-ГОК" Василия Московца, который является обвиняемым в подстрекательстве к хулиганству, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, решение создать рабочую группу, в которую войдут представители экологических движений, профильных ведомств и контролирующих органов, было принято по итогам встречи врио главы Челябинска Владимира Елистратова с эко-активистами, "штурмовавшими" мэрию 12 декабря.

Владимир Елистратов, челябинск дыши, стоп-гок в мэрии(2018)|Фото: Александр Яковлев, Стоп-ГОК

Накануне прошла встреча врио главы города Владимира Елистратова с активистами движения "Челябинск дыши", на которой стороны обсудили организационные вопросы по созданию рабочей группы.

"Администрацией города заканчивается подготовка проекта постановления о создании этой группы, утверждаются окончательные кандидатуры участников группы и после обмена подтверждающими документами между ведомствами и подписанием постановления рабочая группа формально будет организована. На это уйдёт ещё один-два дня и на следующей неделе уже может состояться первое заседание", - рассказали в движении "Челябинск дыши".

Известно, что руководить рабочей группой по вопросам экологии будет Владимир Елистратов. В ее состав войдут представители Росприроднадзора, минэкологии, природоохранной прокуратуры, а также общественники: от "Челябинск дыши" Игорь Кривченко, Андрей Костенко, Дмитрий Закарлюкин, от "Стоп-ГОК" Надежда Вертяховская и Василий Московец.

Однако на вчерашней встрече стало известно, что в состав рабочей группы не войдет лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец. Мэрия не утвердила его кандидатуру, сославшись на то, что он является обвиняемым по уголовному делу. "Было предложено предоставить ему замену", - отметили в движении.

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Администрация Челябинска не утвердила в состав рабочей группы по вопросам экологии лидера "Стоп-ГОК" из-за уголовного дела

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Теги: экология, выбросы, эко-активисты, смог, Стоп-ГОК, Владимир Елистратов, рабочая группа,



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