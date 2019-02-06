"Краснодар" не включил Мамаева в заявку на матчи Лиги Европы

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев не попал в заявку клуба на матчи Лиги Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

В заявке российского клуба, опубликованной на сайте УЕФА, в данный момент 34 футболиста. В списке "А" числится 21 фамилия - это игроки которые будут заявлены на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Байера" (Германия). Матчи состоятся 14 февраля в Краснодаре и 21 февраля в Леверкузене.

Добавим, что Мамаев в данный момент находится в СИЗО вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Кокорин, в свою очередь, ранее был включен в заявку своего клуба на ближайшие матчи еврокубкового турнира. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистам, срок которого заканчивается 8 февраля.