06 Февраля 2019
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Общество В России За рубежом

Вспышки кори? Не, не слышали: будущая мать Лопырева выступает против прививок

Пока в Европе, на Украине и в России в разгаре вспышки кори среди непривитых, "Мисс Россия 2003", оскандалившаяся романом с женатым мужчиной будущая мать Виктория Лопырева (35) разводит в Instagram холивар: спрашивает подписчиц, ставить ли прививки? Самое страшное, что Виктория уверяет: ей, якобы, известна "доказанная" теория о том, что от прививок "сыпется иммунитет". Никаких ссылок, разумеется, женщина не приводит. В комментариях уже объявились пользователи, которые знают: прививка от гепатита спровоцировала появление СПИДа, об остальной антинаучной ереси в блоге у Лопыревой даже говорить стыдно. Вероятно, что острую тему Виктория подняла просто ради хайпа, продвижения и роста популярности. Но стоит ли в ситуации с эпидемиями на пороге идти на такую сделку с совестью?
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Вот что пишет Лопырева: "Ну что, мамули? Рассказывайте про своё отношение к прививкам? Аргументы и факты, истории из жизни и прочие подробности плз Я всегда была против, у меня своя теория по этому поводу, но и ответственность огромная Что думаете? Делать или нет? И почему?".

Стоит отметить, что из-за массового отказа от прививок страдает так называемый коллективный иммунитет, который вырабатывается десятилетиями. Под удар попадают те категории людей, которые по разным причинам не могут быть привиты, например, по реальному медотводу.

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Вспышки кори? Не, не слышали: будущая мать Лопырева выступает против прививок

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Теги: виктория лопырева, антипрививочники, вакцинация, вспышки кори



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