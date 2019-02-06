06 Февраля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале в песчаном карьере Салмановского месторождения сгорел рабочий

50-летний водитель "Юго-Восточной производственной компании" погиб в Тазовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Около 23.00 3 февраля пожарные закончили тушить жилой вагончик "Ермак", находящийся в вагон-городке на песчаном карьере Салмановского месторождения, что в 150 км от посёлка Гыда. В нём нашли тело 50-летнего водителя "Юго-Восточной производственной компании".

Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Жилой вагончик(2019)|Фото: СУ СКР по ЯНАО

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На Ямале в песчаном карьере Салмановского месторождения сгорел рабочий

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Теги: жилой вагончик Ермак, гибель рабочего, Салмановское месторождение. песчаный карьер



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