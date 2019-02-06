СМИ: Подводные испытания подтвердили неограниченную дальность применения "Посейдона"

В ходе подводных испытаний ядерной энергетической установки российского беспилотного аппарата "Посейдон" были подтверждены ранее заявленные характеристики, передает ТАСС.

Речь идет о скорости аппарата, которая может превысить 200 км/ч, а также неограниченной дальности его использования.

Также источники сообщают, что "Посейдон" способен преодолевать любые защитные системы противника, в том числе и противолодочную оборону.

Такие способности ему дает автономная система управления, передает Regnum. Как отмечается, глубина хода беспилотника будет превышать 1 км.

Напомним, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.

В июле были опубликованы видеозаписи испытаний новейших систем вооружений, в том числе "Посейдона".

Минобороны продемонстрировало кадры испытания беспилотного подводного аппарата, главным преимуществом которого является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника. Отмечалось, что завершается этап экспериментальной отработки.