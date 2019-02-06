Сергей Дегтярев вернулся на работу после обысков в мэрии Нефтеюганска

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев вернулся на работу после обысков в мэрии и больничного, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации администрации города, к своим обязанностям мэр приступил во вторник.

Напомним, обыски в здании администрации и кабинете главы третьего по величине города нефтяной житницы России прошли 24 января. Следственные действия провели сотрудники Четвертого следственного управления СКР и ФСБ. Сам Сергей Дегтярев после визита силовиков попал в больницу. В департаменте общественных и внешних связей сообщали, что Наталью Комарову сразу уведомили о случившемся. При этом в ведомстве напомнили, что губернатор неоднократно говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции. Также губернатор позвонила мэру во время больничного, поинтересовалась о его состоянии здоровья и пожелала ему "всего наилучшего".

Позже сам Дегтярев во время пресс-конференции заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти. Властям автономного округа был направлен запрос, однако в правительстве Югры отказались давать комментарии.