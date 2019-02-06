06 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Правление пермской ТПП согласовало назначение Анатолия Маховикова на должность бизнес-омбудсмена

Члены пермской торгово-промышленной палаты встретились с кандидатом на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым. Будущий бизнес-омбудсмен пообещал лоббировать интересы строителей и предпринимателей в сфере нестационарной торговли.

В числе главных направлений работы Маховиков назвал борьбу с фактами воспрепятствования ведению предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской ТПП.

В ходе встречи члены Пермской ТПП обратили внимание Анатолия Маховикова на влияние на предпринимательский климат федеральных нормативно-правовых актов и создание новых барьеров, связанных с регулированием финансовых операций.

Большинство членов правления ТПП поддержало кандидатуру Маховикова.

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Правление пермской ТПП согласовало назначение Анатолия Маховикова на должность бизнес-омбудсмена

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Теги: Анатолий, Маховиков



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