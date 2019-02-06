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Суд назначил новую экспертизу по делу о хищениях денег, выделенных "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы во вторник 5 февраля принял решение назначить и провести новую комплексную финансовую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, пишет "Российская газета".

В суде отметили, что сторонам дано время предоставить документы для исследования. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Ее обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова "Платформа".

Напомним, в мае 2018 года Следственный комитет РФ завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

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Суд назначил новую экспертизу по делу о хищениях денег, выделенных "Седьмой студии"

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Теги: Седьмая студия, Кирилл Серебренников, суд, уголовное дело, хищение



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