06 Февраля 2019
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Овечкин побил рекорд Федорова и стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент Накануне.RU.

Минувшей ночью Овечкин отметился голевой передачей в домашнем матче с "Ванкувер Кэнакс" (3:2) и побил рекорд лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова. Теперь на счету Александра 1 тыс. 180 (644 + 536) баллов за карьеру, а у Сергея на одно очко меньше. При этом Овечкин продолжает активно выступать и скоро сможет уйти в отрыв.

Напомним, в январе Александр Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота в истории Национальной хоккейной лиги.

Александр Овечкин, Кубок Стэнли(2018)|Фото: nhl.com

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Овечкин побил рекорд Федорова и стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

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Теги: Овечкин, Федоров, НХЛ, рекорд



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