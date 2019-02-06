Овечкин побил рекорд Федорова и стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент Накануне.RU.

Минувшей ночью Овечкин отметился голевой передачей в домашнем матче с "Ванкувер Кэнакс" (3:2) и побил рекорд лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Федорова. Теперь на счету Александра 1 тыс. 180 (644 + 536) баллов за карьеру, а у Сергея на одно очко меньше. При этом Овечкин продолжает активно выступать и скоро сможет уйти в отрыв.

Напомним, в январе Александр Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота в истории Национальной хоккейной лиги.