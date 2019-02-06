"Сильный мороз до -40 градусов". К холодной погоде в Свердловской области добавился смог

Уральские синоптики выпустили предупреждение о смоге. Как сообщили Накануне.RU в гидрометцентре, с 5 по 7 февраля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Добавим, что с начала февраля в Свердловскую область пришла аномально холодная погода. Так, с 5 по 7 февраля в регионе ожидается местами сильный мороз -40 градусов по Цельсию, а днем от -25 до -30 градусов.

В Екатеринбурге с 6 по 8 февраля ночью столбик термометра опустится до -32, а днём до -22. В выходные пойдёт снег.

Напомним, что в Екатеринбурге 1 февраля выпало много снега, на дорогах города целый день сохранялись 7-бальные пробки, было зафиксировано более 10 ДТП. Пешеходные тротуары и дороги были заснежены, а коммунальные службы не справлялись с большим количеством выпавших осадков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с 1 по 3 февраля в городе выпало 18 миллиметров осадков, когда среднестатистический показатель февраля (в целом по месяцу) - 19-20 миллиметров осадков.

Добавим, что прокуратура и ГИБДД выявили нарушения при уборке снега в Екатеринбурге.