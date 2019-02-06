06 Февраля 2019
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Общество Тюменская область

У Антипинского НПЗ требуют вернуть долги по договорам на 12 миллионов

К Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу поданы иски, в которых две организации требуют вернуть долги по различным договорам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В первом случае ООО "Конструкторское бюро "Стройинвест"" требует взыскать с завода неустойку в 6 млн руб. по договору от 1 октября 2014 г. Ответчик предложил оставить иск без рассмотрения, так как полагает, что бюро не соблюдало претензионный порядок урегулирования спора. Суд оставил это ходатайство открытым. Претензии рассмотрит Арбитражный суд Москвы, заседание назначено на 11.00 25 февраля.

Второй иск подала компания "Профиль". Она просит тюменский Арбитраж взыскать с завода 6 млн руб. долга за поставленную продукцию по договору от 12 марта 2018 г., а также неустойку за период с 4 октября 2018 по 25 января 2019 гг. Предварительное и первое основное заседания состоятся в 9.30 и 9.40 19 марта.

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У Антипинского НПЗ требуют вернуть долги по договорам на 12 миллионов

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Теги: Антипинский НПЗ, конструкторское бюро Стройинвест, Профиль, долг, договор



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