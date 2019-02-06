Сенат США одобрил закон о санкциях против Сирии, России и Ирана

Сенат США проголосовал за законопроект, который предусматривает наложение санкций на Сирию и ее союзников. .

За документ "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" высказались 77 сенаторов, против - 23. Как передает Regnum, проект закона "продавило" республиканское большинство.

Документ далее будет направлен на голосование в Палату представителей американского конгресса, где большинство составляют демократы.

В начале января американские сенаторы заблокировали закон о санкциях за помощь Сирии.

Представители Демократической партии изначально заявляли, что не будут поддерживать какие-либо законопроекты, не направленные на прекращение "штатдауна".

Документ предполагает закрепление в форме закона различных ограничений против Дамаска и против его ближайших союзников - Москвы и Тегерана. Санкции традиционно подразумевают блокирование находящихся в американской юрисдикции счетов и собственности юридических и физических лиц, отказ в выдаче и аннулирование действующих виз США для фигурантов списка.