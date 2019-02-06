06 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО В России

В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края сотрудники МЧС устраняют последствия схода с рельсов 27 вагонов с углем, пишет ТАСС.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону, сейчас на месте находятся восстановительные поезда, железнодорожники уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Также специалисты восстанавливают поврежденное ЖД-полотно. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Движение грузовых поездов на участке, где произошел сход, пока приостановлено. Пассажирские поезда ходят в прежнем режиме. Транспортные следователи уже начали проверку ЧП.

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В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем

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Теги: Хабаровский край, вагоны, уголь, поезд, рельсы, МЧС



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