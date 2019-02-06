Иначе не дожить до пенсии? ИПК разрешат тратить на лечение тяжелых болезней

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), проект о переходе к которому заканчивают разрабатывать Центробанк и Минфин, можно будет потратить на лечение.

По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Юрия Воронина, речь идет об угрожающих жизни заболеваниях, таких как онкология. Их список будет утвержден Минздравом.

"Потому что в таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверно, даже безнравственно. Лучше использовать имеющийся капитал на операцию, лекарства. Единственное ограничение, чтобы исключить обналичивание денег, потратить их можно будет исключительно на оплату счетов, выставленных медицинской организацией", - рассказал он в интервью "Российской газете".

Использование средств ИПК будет возможно благодаря тому, что накопленные деньги - собственность работника. Они будут наследоваться в том случае, если собственник умер до пенсии.

ИПК, напомним, заменит накопительную часть. Предполагалось, что отчисления в размере до 6% от зарплаты будут добровольными, софинансировать накопления смогут работодатели. Индивидуальный пенсионный капитал может быть запущен в 2020 г.