В колледже имени Ползунова в Екатеринбурге отменили занятия из-за гриппа

Уральский государственный колледж имени Ползунова в Екатеринбурге закрыт на карантин. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий приказ опубликован на сайте образовательного учреждения.

Уточняется, что карантин объявлен с сегодняшнего дня, 6 февраля, и продлится до субботы включительно. Студенты находятся на дистанционном обучении: преподаватели выдают им задания, которые те делают дома, а сами педагоги на рабочем месте выполняют методическую работу.

Что касается экзаменов, то они проходят в обычном режиме.

Напомним, в школах Екатеринбурга продолжает действовать карантин по ОРВИ и гриппу. Однако врачи уверены, что ситуация постепенно стабилизируется.