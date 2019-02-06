Трамп допустил возможность перезаключения расширенного ДРСМД, который включал бы Китай

США готовы рассмотреть возможность перезаключения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с расширенным составом участников.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом США.

Американский лидер не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай, передает РИА Новости.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив [к нему] Китай и других. Возможно, нет. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных", - добавил президент США.

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернется к его соблюдению". Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки.

Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями.

В Госдепе сообщали, что американские конгрессмены планируют выделить $48 млн на разработку новых систем вооружений и ракет средней дальности.