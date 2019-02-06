Отец Децла назвал сообщения некоторых СМИ о причине смерти сына ерундой

Отец Децла Александр Толмацкий назвал полной ерундой сообщения некоторых СМИ о результатах экспертизы смерти его сына, об этом пишет "Lenta.ru".

Толмацкий отметил, что все официальные результаты будут готовы лишь через две недели, а пока говорить даже о предварительных причинах не имеет смысла.

Как ранее сообщало Накануне.RU, церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким пройдет 6 февраля в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят артиста, вероятнее всего, на Пятницком кладбище в столице.

Напомним, Децл умер в минувшее воскресенье в возрасте 35 лет. В столице Удмуртии он выступал на частной вечеринке в честь дня рождения местного бизнесмена. Организаторы утверждают, что на мероприятии не было наркотиков.