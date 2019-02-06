В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

Депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Налоговый кодекс РФ, дающие право на налоговый вычет на автомобили для личного пользования. Проект касается только жителей Дальнего Востока, которые приобрели автомобили за рубежом, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы отмечают, что жители региона просили отменить ввозные пошлины на автомобили. Из-за них иномарки, приобретенные в других странах, жители стали ввозить по частям. Автомобили не проходили сертификацию и являлись потенциальной угрозой безопасности на дорогах.

Вычет жители ДФО смогут получить не чаще раза в пять лет на сумму до миллиона рублей.