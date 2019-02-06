06 Февраля 2019
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Экономика В России

Рабочие из КНДР покинут Россию до конца 2019 года

Все рабочие из Северной Кореи покинут территорию России до конца года, заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Как передаёт "РИА Новости", он отметил, что таким образом Москва исполняет международные нормы.

"Что касается рабочих из КНДР, которые должны вернуться к концу 2019 года в соответствии с документами ООН, то Российская Федерация, естественно, будет исполнять все международные обязательства", — сказал министр во время выступления перед журналистами в Нальчике.

Максим Топилин(2018)|Фото: duma.gov.ru

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале 2016 года Пхеньян и Москва заключили двусторонний договор о выдаче нелегальных мигрантов. Документ подразумевал значительное сокращение числа незаконных мигрантов в обеих странах. Поводом для принятия соглашения послужил тот факт, что многие северокорейские рабочие оставались работать в России даже по истечении сроков действия их трудовых договоров.

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Рабочие из КНДР покинут Россию до конца 2019 года

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Теги: КНДР, Северная Корея, Россия, РФ, рабочие, трудовые мигранты, Максим Топилин, Минтруд РФ



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