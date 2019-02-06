Индустриальный парк "Югра" прошел аттестацию в Минпромторге

Первый индустриальный парк Югры прошел проверку в министерстве промышленности и торговли России.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, аттестация дает право управляющей компании парка подавать заявки на получение субсидий по федеральным и региональным программам.

В октябре 2018 года индустриальный парк "Югра" также прошел федеральный отбор проектов, которые удостоятся финансовой поддержки из средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого Минэкономразвития.

Также в 2017 году правительство округа предоставило индустриальному парку земельный участок без проведения торгов, а в апреле 2018 года фонд развития Югры – льготный заем в сумме 102 млн руб. на развитие инфраструктуры.

В рамках реализации проекта, в Сургуте осуществляется капитальный ремонт и строительство новых производственных, складских и офисных помещений общей площадью 21 тыс. 457 кв м, планируется создание более 1,5 тыс. новых рабочих мест.

В парке разместятся промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность в машиностроении, металлообработке, производстве строительных материалов.