06 Февраля 2019
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СМИ: Трамп и Ким Чен Ын встретятся во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля, сообщили СМИ.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Politico, встреча состоится 27-28 февраля во Вьетнаме.

"Я объявлю об этом сегодня вечером", — добавил глава Белого дома.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первая историческая историческая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В её рамках был обсуждён вопрос денуклеризации Северной Кореи и гарантии мира на полуострове. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий достигнутый в переговорном процессе прогресс.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре(2018)|Фото: kcna.kp

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СМИ: Трамп и Ким Чен Ын встретятся во Вьетнаме

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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, США, КНДР, Северная Корея



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