Житель ХМАО пытался задушить 12-летнего сына сожительницы

В ХМАО спасли женщину и ее ребенка от неадекватного сожителя.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Росгвардии по ХМАО-Югре, женщина 1985 года рождения, проживающая в городе Лангепасу, попросила помощи сотрудников правоохранительных органов.

Как выяснилось, пьяный гражданский муж местной жительницы пытался задушить ее несовершеннолетнего ребенка.

Подозреваемый 1986 года рождения задержан сотрудниками Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

От женщины поступило заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности. По данному факту ведется следствие.