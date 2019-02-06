Умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский

В возрасте 42 лет скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", — говорится в сообщении.

Ровно через неделю корреспонденту исполнилось бы 43 года.

На НТВ отметили, что сюжеты Кучинского всегда отличались узнаваемостью и индивидуальностью.

"Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему", — говорится в сообщении.