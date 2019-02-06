Умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом сообщается на сайте телеканала.
"За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", — говорится в сообщении.
Ровно через неделю корреспонденту исполнилось бы 43 года.
На НТВ отметили, что сюжеты Кучинского всегда отличались узнаваемостью и индивидуальностью.
"Юрий как никто мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса даже самую банальную тему", — говорится в сообщении.