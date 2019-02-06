Венесуэла в два раза снизила долг перед "Роснефтью"

Долг венесуэльской PDVSA перед "Роснефтью" за 2018 год снизился вдвое — с $4,6 млрд до $2,3 млрд, говорится на сайте российской госкорпорации.

В частности, за четвёртый квартал задолженность сократилась на $800 млн.

"Проекты на территории Венесуэлы осуществляются в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении, являются законными и действительными", — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, "Роснефть" опубликовала отчёт о рисках для своих проектов в латиноамериканской стране.