06 Февраля 2019
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Общество Курганская область

В Тюменской области из-за сильных морозов работники соцслужб совершают подомовые обходы

В Тюменской области работники соцзащиты в период аномальных холодов совершают подомовые обходы, сообщили Накануне.RU в областном департаменте соцразвития.

На особом контроле у представителей соцзащиты инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи, семьи группы риска и люди без определенного места жительства. Специалисты проверяют запас дров, продуктов, воды, соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного отопления и обогревательных приборов, проверяют состояние электропроводки.

Людям без определенного места жительства сотрудники службы помощи "Социальный экспресс" предлагают размещение в пунктах обогрева, горячий обед и медицинскую помощь.

С 5 февраля подомовые обходы ведутся во всех муниципалитетах области.

Добавим, что в регионе с 4 февраля установились сильные морозы. С обморожениями в больницы уже обратились девять человек.

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В Тюменской области из-за сильных морозов работники соцслужб совершают подомовые обходы

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Теги: мороз, холод, социальная служба, пункты обогрева



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