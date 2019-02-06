06 Февраля 2019
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Чиновники: в России замедлилось снижение рождаемости

Показатели рождаемости в регионах Северного Кавказа имеют тенденцию к снижению, в некоторых из них они даже ниже, чем в целом по России

Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы привыкли говорить о том, что в регионах Северного Кавказа с рождаемостью все хорошо, а в других регионах все плохо. Но хотел бы обратить внимание, что в последние годы, в последние два года, показатели, связанные с рождением детей, здесь имеют тенденцию к снижению. И мне представляется, что те задачи, которые ставятся руководителем государства, касаются и северо-кавказских республик", - сказал министр, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, число россиян на 1 января 2019 года составило 146,794 млн человек. За год произошло снижение на 86 тыс. человек. Это первое сокращение населения России за 10 лет, сообщает Росстат. Так, в 2009 году оно сократилось примерно на 100 тыс., однако в последующие годы росло. Сокращение населения России за прошлый год произошло за счет Сибирского и Приволжского округов.

Демографические проблемы они увязали с экономической ситуацией и состоянием социальных сфер и предложили решить весь комплекс проблем через создание межведомственного совета по народосбережению. Дабы не превращать орган в площадку для совещаний и бюрократии, парламентарии хотят поставить совету целевые показатели и жестко наказывать виновных за провалы.

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Чиновники: в России замедлилось снижение рождаемости

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Теги: рождаемость, смертность, население, россияне



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