06 Февраля 2019
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Экономика В России

Lada Granta стала бестселлером в январе

В России растет популярность продукции "АвтоВАЗа".

В январе российская компания продала на отечественном рынке 21,5 тыс. автомобилей Lada, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году. Наибольшим спросом в первый месяц нового года пользовались различные кузовные исполнения наиболее доступного семейства Granta.

На втором месте по продажам - у модели Vesta. Хороший прирост продаж демонстрирует также семейство Largus, сообщает "Российская газета".

Напомним, ранее были названы самые продаваемые в России автомобили по итогам 2018 года.

Рейтинг составила Ассоциация европейского бизнеса. Возглавляет список Lada Vesta — за прошлый год продано 108 тыс. 364 автомобиля. На втором месте Lada Granta (106 тыс. 325 машин). Замыкает тройку Kia Rio (100 тыс. 148 машин), которая возглавляла рейтинг годом ранее.

В декабре 2018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.

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Lada Granta стала бестселлером в январе

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Теги: Lada, автомобили



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