Порошенко не исключил новое прохождение украинских кораблей через Керченский пролив

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что украинские корабли пройдут через Керченский пролив и на их борту, вероятно, будут эксперты ОБСЕ и журналисты.

Глава государства заявил о намерении "требовать свободного использования Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания". При этом Порошенко не стал говорить, когда пройдут корабли. "Не исключаю, что там будут журналисты, эксперты ОБСЕ, и очень просится [первый вице-спикер Верховной рады] Ирина Геращенко", - сообщил он, подчеркнув, что корабли "точно пройдут", сообщают "Известия".

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

Фактически ПАСЕ призвала Россию отказаться от своих прав досматривать суда, согласно договору 2003 года с Украиной, охранять государственную границу и Крымский мост, который также осужден как "незаконно построенный". Только так можно толковать призыв свободно пропускать корабли в Азовское море.