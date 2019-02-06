06 Февраля 2019
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Экономика В России

У ЦБ появился новый логотип

Центробанк России утвердил новый фирменный стиль, изменив изображение двуглавого орла.

На логотипе убрали высунутые языки и закрыли клювы. Банк России уже приступил к постепенному внедрению нового фирменного стиля. По сообщению регулятора, логотип используется для оформления информационных материалов, электронных и печатных носителей, а также сувенирной продукции.

При этом изменение фирменного стиля ЦБ не отразится на денежных знаках. На купюрах и монетах помещается не логотип, а официальная эмблема ЦБ (изображение двуглавого орла с очертаниями оперения и высунутым языком, а также надпись внизу полукругом "Банк России"), сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Банк России разработал робота, который будет заниматься поиском нелегальных финансовых пирамид. Используется поисковая модель, которая ведет себя как обычный человек - ищет, куда бы вложить финансы. Робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией.

В Банке России отметили, что с запуском робота увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид.

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У ЦБ появился новый логотип

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Теги: Банк России, логотип, орел



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