06 Февраля 2019
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В РЖД расширяют географию невозвратных билетов

В РЖД поэтапно расширяет список поездов дальнего следования, билеты на которые можно купить по невозвратному тарифу.

Как сообщили Накануне.RU в компании, с 5 февраля купить невозвратные билеты можно будет на поезд №737/738 Воронеж - Москва, с 19 февраля - на поезд №26/25 Москва - Санкт-Петербург, с 5 марта - на поезд № 49/50 Самара - Москва, с 19 марта - на поезд № 642 Ростов-на-Дону - Адлер. Билеты на поезд №104 Москва - Адлер можно будет приобрести со 2 апреля.

Ранее российские пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда дальнего следования.

Продажи открыты на поезда отправлением с 19 апреля.

Сообщалось, что невозвратные железнодорожные билеты будут дешевле возвратных. При этом затраты на покупку билетов тех, кто уверен в датах своих поездок, уменьшатся на 10-20%, отметили в Минтрансе. Однако часть средств на покупку невозвратных билетов вернуть удастся.

Затем депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта с предложением ввести продажу невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны.

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В РЖД расширяют географию невозвратных билетов

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Теги: РЖД. невозвратные билеты, поезда



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Ранее 25.12.2018 00:13 Мск Невозвратные билеты на поезда будут на 20% дешевле
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