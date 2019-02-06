СКР: Бастрыкин никогда не был лично знаком с арестованным сенатором Арашуковым

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ​никогда не был лично знаком с арестованным по обвинениям в причастности к убийствам и участию в преступном сообществе сенатором Рауфом Арашуковым, его отцом Раулем и другими членами этой семьи.

Такое заявление сделала официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, единственная встреча с Арашуковым состоялась в Совфеде при его задержании. При этом Петренко отметила, что летом 2018 года Бастрыкин вместе с семьей по рекомендации коллег останавливался в Хабезе на отдых в гостинице "Адиюх-Пэлас", которой владеет Аида Арашукова. Однако, как уверяет официальный представитель СКР, за проведенные в отеле два дня глава СК заплатил из собственных средств.

"Другие распространяемые в сети интернет фотографии председателя СК России А.И.Бастрыкина вместе с сенатором Рауфом Арашуковым являются грубым фотомонтажом. И замечу, что подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России", - отметила Петренко.

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал винуи заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег. Отмечалось, что это "лишь малая часть изъятого Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников".

Президент Владимир Путин был в курсе операции по задержанию сенатора Рауфа Арашукова. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президента проинформировали заранее.