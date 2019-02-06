06 Февраля 2019
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Общество В России

"Победа" согласилась изменить правила провоза ручной клади

Бюджетная авиакомпания "Победа" после судебной тяжбы с Минтрансом в Верховном суде изменила правила провоза ручной клади.

С 18 февраля 2019 года на рейсах лоукостера вновь можно провозить в салоне одно место ручной клади весом не более 10 кг и габаритами 36х30х4см. Кроме того, с собой пассажир может взять: дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5см, сообщает "Интерфакс".

Напомним, осенью 2017 года в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. В развитие закона Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Но в "Победе" утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков "две взаимоисключающие обязанности". Так, согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь,"вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне". При этом пункт 135 обязывает принимать вещи "без учета их веса, габаритов, и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна". В то же время Воздушный кодекс России не закрепляет за пассажиром право перевозить в салоне вещи сверх установленной перевозчиком нормы.

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"Победа" согласилась изменить правила провоза ручной клади

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Теги: Победа, авиакомпания, ручная кладь, Минтранс



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