06 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Мадуро обещал дать отпор в случае вторжения США в страну

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал жестко отреагировать, если США вторгнутся в страну.

Глава государства при этом заявил, что избежать войны можно с помощью "дипломатии мира". "Мы также готовимся ответить так, что США в случае вмешательства понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане", — отметил Мадуро, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в латиноамериканскую страну военных. Каракас сможет ответить на любую попытку силового вмешательства во внутренние дела страны, откуда бы оно ни исходило. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.

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Мадуро обещал дать отпор в случае вторжения США в страну

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Теги: Мадуро, Венесуэла, США



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