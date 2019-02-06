Почему именно России удалось добиться мирного договора в ЦАР

В столице Судана подписано мирное соглашение между правительством ЦАР и лидерами вооруженных формирований, передают центральные СМИ. Переговоры стартовали в Хартуме еще 24 января. После подписания документа глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил благодарность всем, кто содействовал мирному урегулированию конфликта. Особенно президент африканского государства подчеркнул роль Москвы.

Как отметил политолог Евгений Валяев, Россия продемонстрировала владение всесторонними методами предотвращение кризисных ситуаций еще при урегулировании конфликта в Сирии. Москва показала, что владеет не только хорошо обученной армией и высокотехнологичным оружием, но и методиками по примирению враждующих. По мнению эксперта, именно это делает Россию желанной стороной в переговорах.

Например, ЦАР имела целый комплекс проблем. У государства фактически не было армии и выстроенной системы институтов власти. В ЦАР постоянно происходили военные столкновения на религиозной почве. Переломным моментом для страны стала просьба президента о помощи со стороны России.

Евгений Валяев отметил, что именно свежий взгляд России оказал решающее значение для становления мира.

До этого таких результатов не удавалось достичь никому. Эксперт отметил, что Москва на протяжении полугода готовила почву для подписания мирного соглашения между правительством ЦАР и повстанцами.

«Подписание этого документа стало важнейшим шагом на пути к мирному урегулированию конфликта в стране», - заключил Евгений Валяев. Попутно российские инструкторы занимались подготовкой военнослужащих, необходимой для укрепления национальных вооруженных сил.