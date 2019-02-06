Южноуральскому чиновнику дали условный срок за смерть мальчика при падении с ледяной горки

Экс-начальника отдела МКУ "Управление по благоустройству" в Сатке Антона Кузнецова признали виновным в причинении смерти по неосторожности ребенку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в декабре 2017 года. Ребенок упал с недостроенной ледяной горки новогоднего городка в Сатке, после чего на него упал кусок льда. Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии он скончался.

Следствием и судом установлено, что Кузнецов плохо контролировал возведение ледового городка.

Бывший чиновник получил 2 года условно. Также его на 2 года лишили права занимать госдолжности.