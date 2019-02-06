06 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

Южноуральскому чиновнику дали условный срок за смерть мальчика при падении с ледяной горки

Экс-начальника отдела МКУ "Управление по благоустройству" в Сатке Антона Кузнецова признали виновным в причинении смерти по неосторожности ребенку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в декабре 2017 года. Ребенок упал с недостроенной ледяной горки новогоднего городка в Сатке, после чего на него упал кусок льда. Мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, впоследствии он скончался.

Следствием и судом установлено, что Кузнецов плохо контролировал возведение ледового городка.

Бывший чиновник получил 2 года условно. Также его на 2 года лишили права занимать госдолжности.

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Южноуральскому чиновнику дали условный срок за смерть мальчика при падении с ледяной горки

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Теги: горка, ребенок, травма, СК, уголовное дело, Сатка, Антон Кузнецов



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