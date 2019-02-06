В Зауралье временно ограничили движение на федеральной трассе "Иртыш"

В Зауралье введено временное ограничение движения на федеральной трассе "Иртыш".

Это требование введено из-за аномальных морозов на территории региона.

"С 20.00 5 февраля введено временное ограничение движения для транзитных транспортных средств в направлении Казахстана", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор "Южный Урал".

Эти ограничения касаются участка 396 км+940 - международный автомобильный пункт пропуска "Петухово". Для транзитного транспорта организованы временные стоянки. В постоянном режиме осуществляется контроль за ситуацией на дороге федерального значения.